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( YOZGAT -HD) Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Afrin’de normalleşme süreci başladı.

Şimdi alanı terörden temizledik" - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: - "Afrin Afrinlilerindir. Onların da olmaya devam edecektir” YOZGAT



- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Afrin’de normalleşme süreci başladı.

Şimdi alanı terörden temizledik. Ama daha işimiz bitmedi. Biz hep şunu söylüyoruz Afrin Afrinlilerindir. Onların da olmaya devam edecektir" dedi.

Yozgat’ta AK Parti Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye’nin Afrin bölgesinde normalleşme çalışmalarının başladığını dile getirdi. "Afrin’e işgal için girmedik” Sınırların güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e girdiğini belirten Bozdağ, "Afrin’de de biz doğru olanları yaptık, yapıyoruz. Biz Afrin’de işgalci değiliz. Bunu baştan söyledik. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, topraklarını Türkiye’nin topraklarına katmak için biz bu harekatı yapmıyoruz. Dediğimiz şey nettir. Bölgedeki terör örgütlerini bir bir etkisiz hale getirmek ve bölgeyi terörden arındırmaktır. Türkiye’nin Suriye sınırlarının ötesinde bir terör devleti kurma projesini çökertmek. Terör koridorunu oluşturma projesini yok etmektir. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. İleride Türkiye’nin bölünmesi için ayak basma yeri arayanlara o yeri dar etmek ülkemizin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için biz oraya girdik ve başardık" dedi.

"Afrin’de normalleşme süreci başladı" Afrin’de normalleşme döneminin başladığını vurgulayan Bozdağ, "Şimdi alanı terörden temizledik. Ama daha işimiz bitmedi. Biz hep şunu söylüyoruz Afrin Afrinlilerindir. Onların da olmaya devam edecektir. Şu anda yeni bir dönem başladı orada. Normalleşme dönemi. Normalleşme bir günde olmaz çünkü terör örgütleri bölgeden çekilirken pek çok mayın ve EYP ile tuzaklamalar yaptı. Bölgedeki siviller içinde Mehmetçiklerimiz için de ÖSO içinde en büyük tehdit terör örgütlerinin tuzakladıkları mayınlar ve EYP’lerdir. Şu anda Mehmetçiklerimiz orada bu tuzakları bir bir tespit edip temizleme gayreti içerisindedir. Bu tuzaklardan temizlendikten sonra güvenli hale gelen bütün yerlere siviller şimdiden zaten dönmeye başladı ve hepsi dönecek. Alt yapısı ve üst yapısı yaşanabilir bir hale getirmek için imar edilecek. Okulları yeniden açılacak sağlık tesisleri daha güçlü bir hale getirilecek" şeklinde konuştu.

"Afrinliler, Kızılhaç’a değil Kızılay'a, Türkiye’ye güveniyorlar” Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Kızılay, AFAD ve bazı sivil toplum örgütlerimiz Diyanet Vakfı başta olmak üzere bölgede insani yardımları dağıtmaya başladılar ve devam ediyorlar. Kızılhaç’ın yetkilisi açıklıyor ‘bölgedeki Kürtlerin Türk Kızılayı’na güveni kalmamıştır’ buradan söylüyorum ‘sen gel de Afrin’deki Kürtlere bak Kızılhaç'a mı güveniyorlar Kızılay'a mı? Türkiye’ye güveniyorlar. Neden 5 yıl önce gelmediniz diye serzenişte bırakıyorlar. Siz gelseydiniz evlatlarımızı eşlerimizi kaybetmezdik diyorlar’ Türkiye’yi bağırlarına bastılar bunu görmüyorlar. Ama bölge normalleşme sürecine girmiştir. Normalleşince de Türkiye’den pek çok sivil Suriyeli o bölgeden gelenler tıpkı El-bab bölgesine döndükleri gibi buraya döneceklerdir. Dönüşleri de şimdiden başladığını ifade etmekte fayda görüyorum. İnşallah orası da bir güven adası olacaktır. Bundan sonra Afrinliler daha huzur içinde güven içinde yaşama imkanı bulacaklar. Terör örgütlerinin baskısı tehdidi olmaksızın hayatların sürdürecekler. Zulümden uzak Türkiye’nin ortaya koyduğu güven ortamı içerisinde huzur ve barış içerisinde yaşama fırsatı bulmuşlardır ve Afrinliler mutludur."

