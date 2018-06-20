Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 'F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır. Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir t

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( YOZGAT -1) Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır. Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir"-(Türkiye'ye F-35'i de kapsar şekilde silah satışı yasağı ile ilgili tasarının onaylanmasında geçen Rahip Brunson'un serbest bırakılması şartı) "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir" YOZGAT



- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, F-35'lerle ilgili açıklama yaptı.

