Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Yatırım yapacak insanların önünü açmayı gaye edindik”



- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bu gayretlerimiz Türkiye’nin büyümesine katkı verecek, yeni istihdam alanları oluşturacak” dedi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 reformu tanıtım programında konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, YOİKK bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. “Bu, birlikte çalışmanın mükemmel örneğini teşkil eden bir süreçti” YOİKK ailesi olarak yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerini belirten Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren çalışmalarımızı büyük bir birliktelikle sürdürdük. Biliyoruz ki, ülkeleri rekabet ve yatırım ortamı açısından değerlendiren uluslararası indeksler var. Kuşkusuz iş yapma kolaylığı hem kendi ülkemizdeki ortam açısından hem de bu endeksler açısından ne kadar iyileştirilirse Türkiye’de yatırımların önünü o kadar açacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin iş yapma kolaylığı endeksinde 2018 itibariyle 60. sırada olduğunu kaydeden Akdağ, “Türkiye’yi ilk 20’ye sokmalıyız, Türkiye bunu hak ediyor dedik, önümüzdeki 2 yıl için böyle bir hedef koyduk. Çalışmalarımıza öncelikle iş dünyamızın taleplerini alarak başladık. Bütün özel sektör kuruluşlarımız bu sürece büyük destek verdi. Özel sektörümüz adeta bir sipariş listesi hazırlar biçimde 500 saati aşan bir çalışma sergileyerek bunu YOİKK çalışma sekreteryamızın önüne getirdi. Bakanlarımız ve bürokrat arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Farklı bir yöntem takip ettik, bakan arkadaşlarımızla birebir, ikili-üçlü 17 toplantı yaptık. Bu seviyede 100 saatin üzerinde bir mesai harcadık” şeklinde konuştu.

Uluslararası kuruluşların uzmanlarının da Türkiye’ye davet edildiğini kaydeden Akdağ, “Uluslararası uzmanlar bu çalışmada gösterdiğimiz kararlılık ve beraberlikten son derece olumlu yönde etkilendi. Öyle ki, bir çok ülkede senelerce üzerinde uğraşılan konuların 2-3 haftada karara bağlandığını, tasarıların hazırlandığını, uygulamaların geçerli olmaya başladığını görünce yapılan işin büyüklüğünü her fırsatta taktir ettiler. Bu, birlikte çalışmanın mükemmel örneğini teşkil eden bir süreçti” ifadelerini kullandı. “Bu gayretlerimiz Türkiye’nin büyümesine katkı verecek” Sürecin, birlikte çalışmanın mükemmel örneğini teşkil eden bir süreç olduğunu belirten Akdağ, “Birçok alanı, kuruluşu, bakanlığı ilgilendiren konularda koordinasyonun bu şekilde yapılmasının bizi muvaffakiyeti götüreceğine inanıyorum. İç içe bir ekip olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bütün bunların neticesinde bin 500 saati aşkın çalışma sonrasında eylem planımızı oluşturduk, 102 eylem maddesinden oluşan bu planın 2 önemli parçası da gerçekleştirdiğimiz 2 kanun çalışmasıdır. İkincil düzenlemeleri de çalıştık. Yatırım yapacak insanların önünü açmayı gaye edindik. Bu gayretlerimiz Türkiye’nin büyümesine katkı verecek, yeni istihdam alanları oluşturacak” açıklamasında bulundu. Başbakan Yardımcısı Akdağ, yapılan çalışmalar sonrasında şirket kuruluşlarının kolaylaştırıldığını, İcra İflas Kanunu mantığından tamamen uzlaşarak yeni bir kurtarma anlaşması mantığını getiren adımların yargı ile ilgili hazırlanan paketin içinde olduğunu, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun özendirilmesi için adımlar atıldığını, e-belediye sistemi ile yeni bir döneme geçildiğini, kırsal alanlarda telefon görüşmelerinin rahatça yapılabileceği yeni düzenlemeler hazırlandığını, alt yapı kazı izinleri, dış ticaretin kolaylaştırılması için yeni hükümlerin getirildiğini, finansmana erişimle alakalı ciddi reform yapıldığını, vergi beyannameleri ve SSK beyannamelerin birleştirilmesi ve yatırım makinelerinin KDV’den muafiyeti ile ilgili yeni adımlar atıldığını açıkladı.

(DY-

