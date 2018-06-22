Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız' - ANKARA İzle
Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız" - ANKARA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklamalarıBaşbakan Yardımcısı Akdağ: "Hiçbir basiretli siyasetçi TİKA'ya, AFAD'a, Anadolu Ajansına, TRT'ye bulaşmaz. Niye? Bunlar bizim markalarımız.Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Cumhurbaşkanımız dışında ülke yönetme açısından son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız."Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Başkomutanlık noktasında ciddi bir tecrübeye ihtiyaç var. Bunun adresinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu aşikardır."Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda 60. sıradayız, 10 senedir. Bu sene ekim ayında Allah izin verirse 30'lu bir sıraya yükseleceğiz. Gelecek sene hedefimiz 20'li bir sıradır."Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Anadolu Ajansı, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında itibarını ortaya koymuş bir ajans."