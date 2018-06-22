Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız' - ANKARA İzle

Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız' - ANKARA İzle

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız" - ANKARA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklamalarıBaşbakan Yardımcısı Akdağ: "Hiçbir basiretli siyasetçi TİKA'ya, AFAD'a, Anadolu Ajansına, TRT'ye bulaşmaz. Niye? Bunlar bizim markalarımız.Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Cumhurbaşkanımız dışında ülke yönetme açısından son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız."Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Başkomutanlık noktasında ciddi bir tecrübeye ihtiyaç var. Bunun adresinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu aşikardır."Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda 60. sıradayız, 10 senedir. Bu sene ekim ayında Allah izin verirse 30'lu bir sıraya yükseleceğiz. Gelecek sene hedefimiz 20'li bir sıradır."Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Anadolu Ajansı, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında itibarını ortaya koymuş bir ajans."

Basiret Cumhurbaşkanı 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış TöreniÜsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı