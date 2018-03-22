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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi ile bir araya geldi - ANKARA

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi ile bir araya geldi - ANKARA

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklamaları - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin açıklamalarıBaşbakan Yardımcısı Akdağ'ın kabulü - Akdağ, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi ile bir araya geldiANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi kabul etti.Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Gazi, Akdağ'ı yarın düzenlenecek Pakistan Milli Günü'ne davet etti.Akdağ, görüşmede yaptığı konuşmada, Pencap Bölgesi ile sağlık alanında ortak çalışmaların olduğunu, afetler ve acil durumlara müdahale ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda da Pakistan ile iş birliğine gidileceğini belirtti.
Pakistan'ı ziyaret edeceğini dile getiren Akdağ, "Bizim için Pakistan kardeş ülke. Pakistan halkı bizim kardeşlerimiz. Tarih boyunca böyle oldu. Bu vesileyle hükümet olarak iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.
Akdağ, afet ve acil durumu ile yatırım ortamını iyileştirme konusunda gelecek günlerde iş birliğinin kuvvetlendirileceğini söyledi.

Pakistan halkı için elden gelenin en iyisinin yapılmasını, Pakistan ile ilişkilerin en üst seviyeye ulaştırılmasını istediklerini belirten Recep Akdağ, ziyaret için Büyükelçi Gazi'ye teşekkür etti.

Gesi Hükümet 

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