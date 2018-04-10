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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı'nı kabul etti

Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı'nı kabul etti

Akdağ'ın gelişi

Gesi Allah Hükümet 

-Akdağ'ın konuşması
-KKTC Bakanı konuşması
-detaylar

( ANKARA )-Başbakan Yardımcısı Akdağ: - “Önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre içerisinde hayırlı gelişmelere imza atacağız” ANKARA

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi kabul etti. Akdağ, “Önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre içerisinde hayırlı gelişmelere imza atacağız” dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede açıklamada bulunan Akdağ, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali’ye ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Akdağ, “Kuşkusuz ki öteden beri Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş ülkemiz olan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yakın bir alakamız var. Bu yakın alakanın bir neticesi olarak önemli bir göstergesi olarak da hükümetimiz özel bir mekanizma geliştirmiştir. Başbakanımız adına bir Başbakan Yardımcısı olarak KKTC’nin ekonomik gelişmesi ve iş birliği meselelerinin takip edilmesi vazifesinin bana verilmesinden dolayı çok mutluyum. Büyük bir memnuniyetle bu vazifeyi ircaa ediyorum. Önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre içerisinde hayırlı gelişmelere imza atacağız inşallah” açıklamalarında bulundu. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, “İki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve iş birliği çok önemli adım bizim için. Biz KKTC Hükümeti olarak özellikle imzaladığımız ülkelerarası anlaşmalar çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmek, halkımızın refah seviyesini yükseltmek bakımından yoğun bir gayret içindeyiz. Yeni oluşan koalisyon hükümeti bu konuda son derece kararlı ve istekli bir tutum sergiliyor. Bizler de hem kendi kaynaklarımız la hem de sizlerin sağladığı kaynaklarla halkımıza daha refah bir yaşam sunmak için görev başındayız. Bu çerçevede birlikte ele aldığımız ve yürüttüğümüz konuları değerlendirmek ve daha olumlu sonuçlar yaratmak bakımından ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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