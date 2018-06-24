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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum' İzle

Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum' İzle

Akdağ'ın okula gelişi

Cumhurbaşkanı Allah Sağlık Çalışanları 

-Akdağ'ın oy kullanması ve konuşması
-Gazetecinin fotoğraf hediyesi

( ERZURUM -HD) Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum" ERZURUM

- Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ oyunu Erzurum Tevfik İleri Anadolu Lisesinde kullandı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ annesi Zekiye Akdağ ve eşi Fatma Şeyma Akdağ ile birlikte sabah saatlerinde Tevfik İleri Anadolu Lisesine gelerek 1123 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, “Vatandaşlarımız büyük bir sorumlulukla sandıklara koştular. Sabah erken saatlerde de bazı sandıkları ziyaret etmiştim. Gerçekten inanıyorum ki büyük bir katılım olacak. Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum. Demokrasinin güzelliği bu günlerdir. İki aya yakın süredir partiler, cumhurbaşkanı adayları hepimiz vatandaşlarımızla hemhal olduk, çalıştık, koşturduk, bu gün inşallah bunun semeresini milletçe alacağız” diye konuştu.
Akdağ, Tevfik İleri Anadolu Lisesinde oyunu kullanmak için yatağa bağlı bir hastayı getiren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Öte yandan, Erzurum’da oy kullanma işlemi sabah 08. 00 itibariyle başladı.
Toplam 493 bin 586 seçmenin 2 bin 205 sandıkta oy kullanacağı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17. 00 itibari ile sona erecek. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın oy kullanma işleminden sonra Akdağ’a emekli gazeteci Cem Bakırcı tarafından 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri sırasında Prof. Dr. Recep Akdağ’ın oy kullandığı fotoğrafı hediye edildi.
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