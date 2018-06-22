Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Bakanlık sayısının 16'ya inmiş olması son derece makul' - ANKARA İzle
Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Bakanlık sayısının 16'ya inmiş olması son derece makul" - ANKARA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklamalarıBaşbakan Yardımcısı Akdağ: "Bakanlık sayısının 16'ya inmiş olması son derece makul."Akdağ: "(Bakanlık sayısının azaltılması) Sistematik, şekilsel açıdan doğru buluyorum çünkü bakanlık sayısı arttıkça yönetmek zorlaşıyor.Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Sandıklar açılıp Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki 5 yıl için ülkeyi yöneteceği kesinleşmeden, AK Parti'nin Meclis çoğunluğu aritmetiği itibarıyla YSK tarafından ilan edilmeden maç bitmiş olmuyor."