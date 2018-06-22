Başbakan Yardımcısı Akdağ: '(Afrin) Kuyruklarını kıstırıp arkalarına bakmadan kaçtı gittiler' - ANKARA İzle
Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(Afrin) Kuyruklarını kıstırıp arkalarına bakmadan kaçtı gittiler" - ANKARA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklamalarıBaşbakan Yardımcısı Akdağ: "Afrin'e girerseniz çıkamazsınız oradan, diyorlardı. Ne oldu? Kuyruklarını kıstırıp arkalarına bakmadan kaçtı gittiler."Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Sayın İnce biraz sivri konuşur, ses getirir filan bunların hepsi CHP Grup Başkanvekilliği için güzel hasletler ama ülke yönetmek için değil."