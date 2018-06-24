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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan’ın da oyunu kullanacağı İzmir’de oy verme işlemi başladı... “Bir Ali değil bin Ali feda olsun”

Başbakan’ın da oyunu kullanacağı İzmir’de oy verme işlemi başladı... “Bir Ali değil bin Ali feda olsun”

Vatandaşlardan görüntüler

Vatandaşlık Aston Lyon Referandum 

-Röportajlar

( İZMİR ) İZMİR

- Türkiye’deki seçmen sayısının yüzde 6’sını oluşturan İzmir’de oy kullanma işlemi başlarken, Başbakan Binali Yıldırım da oyunu İzmir’de kullanacak. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi oy kullanma işlemi başladı.
İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı olan Başbakan Binali Yıldırım da oyunu çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulunda oyunu kullanacak. Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi başlarken, 17:00'ye kadar sürecek. Bastonlarıyla geldiler Oy vermeye sabah saatlerinde gelen vatandaşlardan kimisi de zor sağlık şartlarına rağmen oyunu kullanabilmek için geldi. Basnoyula oy kullanmaya gelenlerden Ümmü Kılıç, vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini belirterek, “Çok zor geldim, dizlerimden rahatsızım ama Türkiyem için oyumu kullanmaya geldim” dedi.
Oyunu kullanmaya gelen vatandaşlar, Türkiye’nin geleceği için oy kullanmaya geldiklerini belirterek, 4 milyon 279 bin 677 nüfusa sahip İzmir’de erkeklerin sayısı 2 milyon 133 bin 548, kadınların sayısı ise 2 milyon 146 bin 129. 18 yaşını geçenlerin, ilk kez oy kullanacakların sayısı 58 bin 64 kişi. Geçen yıl referandumda oy kullanmayı kaçıranların ve ocak-haziran ayları arası doğanların da eklenmesiyle bu sayının 80 bini bulması bekleniyor.
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