Başbakan Binali Yıldırım: “Yapılan durdurmak, yıkmak, engellemek bu milletin aklıyla alay etmektir”

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( İSTANBUL -HD)- “Bu milletin özlemini gerçeğe dönüştürmek için yatırımları yaptık”- “24 Haziran’da tarihimizin en önemli seçimini yapıyoruz” İSTANBUL



- Başbakan Binali Yıldırım, “Gezi olaylarında ne yaptılar, Havalimanı yapılmasın, köprü, yollar yapılmasın dediler. Yapılanı yıkmak, işleyeni durdurmak, hizmet vereni engellemek bu milletin aklıyla alay etmektir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye Alemdağ Caddesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesi vatandaşları selamlayan Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı. “Bu milletin özlemini gerçeğe dönüştürmek için yatırımları yaptık” Ümraniye’de iftar programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Milletin ihtiyaçlarının Türkiye’nin sıkıntılarının büyük bir bölümünü çözdük çözmeye devam ediyoruz. Milletimiz bunun için bugüne kadar yapılan bütün seçimlerde AK Partiye desteğini artırarak sürdürüyor. Ama maalesef o günün vurdum duymaz zihniyeti, bugün yine aynı noktada. Görüyorsunuz, bu ülkeye biz yatırım yapıyoruz, hizmetler yapıyoruz hepsine karşı çıkıyorlar. Meydana çıkmışlar AK Parti ne yaptıysa yıkacağız diyorlar. Bunlar yıkım ekibi, yıkım. Ümraniye bunlara izin verir mi? 24 Haziran’da Ümraniye bunun hesabını sorar mı? O yatırımları biz milletimiz için yaptık. Bu milletin özlemini gerçeğe dönüştürmek için yaptık. “Yapılan durdurmak, yıkmak, engellemek bu milletin aklıyla alay etmektir” Muhalefete yüklenen Başbakan Yıldırım, “O yatırımları daha da ileriye götüreceğiz. Bu ülkede taş üstüne taş koymayın, laf üstüne laf söyleyin, kalkın birde yapılan yatırımları durduracağız deyin. Nasıl bir siyasi akılla yapılan tünelleri, havalimanları, köprüleri, Türkiye’yi dünya ile yarışa başlatan bu büyük projelere karşı olursunuz. Biz bunlara yabancı değiliz, gezi olaylarında ne yaptılar, Havalimanı yapılmasın, köprü, yollar yapılmasın dediler. Yapılanı yıkmak, işleyeni durdurmak, hizmet vereni engellemek bu milletin aklıyla alay etmektir” diye konuştu.

“24 Haziran’da tarihimizin en önemli seçimini yapıyoruz” Muhalefete kendine gelmesini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Eğer kendinize gelmezseniz, bu milletin tokadı çok ağır olur. 24 Haziran yakın aklınızı başınıza alın. 24 Haziran’da tarihimizin en önemli seçimini yapıyoruz. Çöplüklerin patladığı, o eski Türkiye ile o çöplüklerde gençlerin spor yaptığı Türkiye teraziye çıkacak. Krizler darbeler, vesayetler ülkesini bugün büyüyen üreten, güçlenen, özgür Türkiye’siyle teraziye çıkartacağız. Çözümsüzlüğü çözüm gören zihniyetle olayların üzerine kararlı bir şekilde gidin çözüm üreten zihniyeti 24 Haziranda birlikte göreceğiz. Bir tarafta durmadan boş vaatler, boş laflar iftara üreten, dikili bir ağacı bile olmayan zihniyet var. Diğer taraftan iş yapan, üreten, verdiği sözü tutan, çalışan ve ülkeyi bağımsız medeniyetler zirvesine çıkartmak için gece gündüz çalışan Cumhur ittifakı var. 24 Haziran’da Türkiye’nin geleceği için işte iki zihniyet yarışacak” şeklinde konuştu.



