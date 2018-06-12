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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Binali Yıldırım: 'Şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik'

Başbakan Binali Yıldırım: 'Şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik'

Yıldırım'ın konuşması

Kimya Allah Kullar 

-Detaylar

( AMASYA ) Başbakan Binali Yıldırım: "Şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik" AMASYA

- Başbakan Binali Yıldırım, Amasya Belediyesi tarafından yaptırılan Ferhat Tünelinin açılışını gerçekleştirdi. Amasya’da Amasya Belediyesi tarafından yaptırılan Ferhat Tüneli’nin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, “Kanal İstanbul’u da yapacağız. Her ne kadar bazı Cumhurbaşkanı adayları 'Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız' deseler de evelallah bu milletin desteği, Amasya’nın desteği bizimle olduğu müddetçe onu da başaracağız, onu da yapacağız inşallah” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısındaki adayların adeta yıkım ekibi gibi çalıştıklarını belirterek, “AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkayacağız diyor. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette. Niye biliyor musunuz? Çıkıyorlar vaatte bulunuyorlar. Bakıyorlar. Yolar yapılmış. Havaalanları yapılmış. Hastaneler yapılmış. Okullar yapılmış. Ne vaat edelim diyorlar. Neyi vaat edersek edelim yapılmış. Bu sefer sinirleniyorlar. 'Madem onlar yaptı. Biz de yıkacağız' diyorlar. Yıkamazsınız. Bu millet size yıktırmaz” diye konuştu.
Şeker pancarına verilecek fiyat konusunda da açıklamada bulunan Yıldırım, “Şeker pancarı üreticilerini 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu. Yüzde 12 artış anlamına geliyor. Bütün şeker pancarı üretici kardeşlerime hayırlı olsun. Hayırlı bir, bereketli bir kazanç yılı olsun diyorum” şeklinde konuştu.
Vatandaşlarla iftar yapan Yıldırım’ın tünelin içini otobüsle geçtiği açılışa Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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