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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Binali Yıldırım: 'Polatlı 15 Temmuz’da tankların paletine çomak soktunuz. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara dur diyecek misiniz'

Başbakan Binali Yıldırım: 'Polatlı 15 Temmuz’da tankların paletine çomak soktunuz. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara dur diyecek misiniz'

Başbakan konuşma

( ANKARA -HD) Başbakan Binali Yıldırım: "Polatlı 15 Temmuz’da tankların paletine çomak soktunuz. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara dur diyecek misiniz" ANKARA

Rekor Ekonomik Kriz Hızlı Tren Hükümet Irak 


- Başbakan Binali Yıldırım, "Polatlı 24 Haziran’ın ne demek olduğunu çok iyi anlamış. Vakit Polatlı vaktidir, karar vaktidir, Türkiye vaktidir. Polatlı 15 Temmuz’da tankların paletine çomak soktunuz. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara dur diyecek misiniz" dedi.
Başbakan Yıldırım, Polatlı halka seslendi. Yıldırım, Polatlı halkının her zaman kendilerine destek verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı hükümetimizin her zaman yanında yer aldınız. Pazar günü seçim zafer bayramını kutlamaya hazır mısınız? İstiklal için durmak yok yola devam. Allah sizden razı olsun. Maşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Fazla söze hacet yok. Polatlı 24 Haziran’ın ne demek olduğunu çok iyi anlamış. Vakit Polatlı vaktidir, karar vaktidir, Türkiye vaktidir. Polatlı 15 Temmuz’da tankların paletine çomak soktunuz. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara dur diyecek misiniz? Polatlı işi bitirmiş. Size düşen Ankara’da rekor kırmaktır Polatlı. Dünya ekonomik krizle boğuşuyor. Ancak bir krizde dünyanın en büyük projelerini yapan tek ülke var o da Türkiye. Polatlı’yı hızlı trenin merkeze yapacağız dedik yaptık mı? Her gün 2 bin Polatlılı kardeşimiz hızlı tren kullanıyor. Polatlı'nın sorunlarını biliyoruz. Biz sorunları torunlara bırakmadık. Dağ Polatlı'nınarı dağ gibi hizmetlere dönüştürdük" dedi.
Polatlı'da yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, "Koltuk sevdalısı değiliz biz, memleket sevdalısıyız. Siz koltuk yakalamak için her türlü yalanı dolanı söylemeye devam edin. Bu millet kimin iş yaptığını kimin yapmadığını çok iyi biliyor. Biz milletin yoluna baş koyduk ama bu adaylar milletin yoluna taş koyuyor. O taşı Pazar günü kaldırıyor muyuz. Güçlü Meclis için, güçlü hükümet için var mısınız" ifadelerini kullandı.
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