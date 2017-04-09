Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'li Hüsnü Bozkurt'a çok sert sözler



Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 'İzmir Buluşması'nda Binali Yıldırım Hüsnü Bozkurt'u hedef alarak; 'İzmir bu dili kabul etmez' dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İzmirde düzenlenen mitingde konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Biz 80 milyonu bir bildik, kardeşçe yaşaması için mücadele ettik. Evet diyenler ne kadar bu ülkenin onurlu evladıysa, hayır diyenler de o kadar onurludur. Onlar da bu memleketin evladıdır. Biz memleketimizi, vatandaşlarımızı 'evet'çiler diye ayırmadık, asla ayırmayız. Açık ve net şekilde şunu söylüyoruz; hiç kimse 'evet' diyenleri 'hayır' diyenleri ayrıştıramaz. Düşmanı denize birlikte döktük. Kurtuluş savaşını birlikte zaferle sonuçlandırdık. Bu zafer bizimdir, hepimizindir. Cumhuriyet hepimizindir. Kimse cumhuriyetimize dil uzatamaz. Aynı zamanda bu ülkenin evlatlarına denize dökme tehdidinde bulunamaz. İzmir bunu kabul etmez.



Hayır diyenler Türkiye'ye hiçbir vaatte bulunmuyorlar. Hayır diyenler kriz olsun, darbe olan bu düzen devam etsin diyorlar. Evet demek değişim, dönüşüm, reform demektir. Bunların bildiği bir şey var, o da istemezük. Bunların ağzından 'yaptırmam'dan başka bir söz duydunuz mu?



Bu aziz milleti İzmirlileri tehdit etmeye hakkınız da haddiniz de yok. Yunan'ı denizden döktüğümüz gibi onlar da evet diyenleri denize dökecekmiş. Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceklermiş. Yazıklar olsun. Bu kadar gözü dönmüş siyasetçileri bu millet hak etmiyor. CHP de hak etmiyor. Kılıçdaroğlu Yenikapı'da başka şeyler söylüyorda, şimdi FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya başladı. Kontrollü darbe laflarıyla 80 milyon vatandaşın zaferine gölge düşürüyor. İzmir, 15 Temmuz gecesi ülkeye sahip çıktınız. Ey Kılıçdaroğlu ne senin gücün, ne de Pensilvanya'nın gücü bu zaferi gölgeleyemez.



