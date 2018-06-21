Başbakan Binali Yıldırım: “Bunlar hayal tüccarı” Haberi

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( ANKARA -HD) ANKARA



- Başbakan Binali Yıldırım, “Diğer adayların bu ülke için yaptığı en ufak eserleri var mı? Hayal satıyorlar, bunlar hayal tüccarları” dedi.

Başbakan Yıldırım, Keçiören’de düzenlenen mitingde konuştu.

Yıldırım, “Büyük gün yakın. 24 Haziran seçim Zafer bayramına Keçiören hazır mı? Ankara’da rekora imza atacak mısın Keçiören? Adaylar piyasada dolanıyor, dolandıkça kördüğüm oluyor. Bol laf, icraat sıfır. Bunların karnelerini bol sıfırlı olarak Pazar günü verecek miyiz?“ diye konuştu.

16 yılın her anının bu millete hizmetle geçtiğini söyleyen Yıldırım, “Bugün yaptığımız dünyanın en büyük havaalanına Cumhurbaşkanımız ilk inişi gerçekleştiriyor. Adam odur ki dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Diğer adayların bu ülke için yaptığı en ufak eserleri var mı? Hayal satıyorlar, bunlar hayal tüccarları. 2 gün sonra sandığa gideceğiz ve güçlü hükümet için milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla seçeceğiz” ifadelerini kullandı. Keçiörenlilere bir de müjde veren Yıldırım, Etlik şehir hastanesinden Ovacık’a metro yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



