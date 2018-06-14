Bakanlar Çelik ve Sarıeroğlu, partililerle bayramlaştı - ADANA
- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun AK Parti Adana il binasına gelişi - Bakanlar Çelik ve Sarıeroğlu'nun konuşması - Bakan Çelik ve Sarıeroğlu'nun partilerle bayramlaşmasıBakanlar Çelik ve Sarıeroğlu partililerle bayramlaştı - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "İki tane bayramımız var, biri Ramazan Bayramı diğeri demokrasi bayramı. Ramazan Bayramı'nın arefesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arefesi de 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın Adana 'ya gelişi" - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Rabbim inşallah birlik, bereket ve bolluk içerisinde, güzellikleriyle, sağlıkla inşallah ramazanın tekrarını nasip eder"ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "İki tane bayramımız var, biri Ramazan Bayramı diğeri demokrasi bayramı. Ramazan Bayramı'nın arefesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arefesi de 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın Adana 'ya gelişi." dedi. Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği partililerle tek tek tokalaştı.Daha sonra burada konuşan Çelik, herkes yarın bayramın 1. gününde ailesiyle birlikte olacağı düşüncesiyle kutlama programını Arefe Günü'ne aldıklarını söyledi.
Herkesin Ramazan Bayramı'nın mübarek olması temennisinde bulunan Çelik, şöyle konuştu:"Allah nice bayramlara kavuştursun. İki tane bayramımız var, biri Ramazan Bayramı diğeri demokrasi bayramı. Ramazan Bayramı'nın arefesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arefesi de 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın Adana 'ya gelişi. 19 Haziran da demokrasi bayramının arefesi oluyor. Cumhurbaşkanımızın gelişinde İstasyon Meydanı'nı çok güçlü şekilde doldurmalıyız." - "Kapı kapı gezerek seçim kampanyamızı sürdüreceğizBakan Sarıeroğlu da tüm partililerin Ramazan Bayramı'nın mübarek olması temennisinde bulundu.Ramazan ayı boyunca oruçların tutulduğunu, ibadetlerin yapıldığını, kutsal ayın rahmet ve bereketinin idrak edildiğini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:"Rabbim inşallah birlik, bereket ve bolluk içerisinde, güzellikleriyle, sağlıkla inşallah ramazanın tekrarını nasip eder. Mahalle temsilcilerimizle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Bakanımızın da dediği gibi demokrasi bayramımız 24 Haziran'da, öncesinde 19 Haziran Salı günü saat 17.00'de liderimiz, genel başkanımız, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah Adana 'mızda ağırlayacağız. Herkesten söz aldık, inşallah en güzel, en kalabalık, en coşkulu mitingi Adana 'mızda gerçekleştireceğiz sizlerin desteğiyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bayramın ilk günü tüm teşkilat mensuplarımız aileleriyle olacaklar. İnşallah bayramın ikinci gününden itibaren çalışmalarımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz. Son bir hafta boyunca durmadan, yorulmadan inşallah kapı kapı gezerek seçim kampanyamızı sürdüreceğiz."Bayramlaşma törenine milletvekilleri ile parti yönetici de katıldı.