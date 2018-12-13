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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Ziya Selçuk: “Okullar arasında farklılık azalırsa sınav merkezli Türkiye’den kurtuluruz” İzle

Bakan Ziya Selçuk: “Okullar arasında farklılık azalırsa sınav merkezli Türkiye’den kurtuluruz” İzle

Toplantı

Çevre Kirliliği Eğitim Sistemi Öğretmenler Uluslararası Okul Müdürü 

-Katılımcılar
-Bakan konuşması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısına katıldı İSTANBUL

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısından yaptığı konuşmada, “Biz okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek, başarı farkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir Türkiye’den de biraz kurtulmuş olacağız. Bundan kurtulmuş olduğumuzda da eğitim sistemi, mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine hizmet edecektir” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısına katıldı.
Toplantıya Bakan Selçuk’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan toplantıda protokol kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından da Bakan Ziya Selçuk kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. “Sınav merkezli bir Türkiye’den de biraz kurtulmuş olacağız” Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ziya Selçuk, “Bütün Anadolu’da karşılaştığımız çocuklarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu bayrağı nasıl yükseltiriz konusunda güven inşa ediyorlar. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitim ile ilgili yeni bir soluk ve nefesle yola devam edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu söylerken elbette bir güvencem var. Bu zamana kadar yapılan çok güzel işler var. Türkiye’de eğitim ile ilgili ne yapılabilir konusunda birçok meslektaşımız ve müdürler rahatlıkla ifade edebilir. Bu işin omurgasında yer alan merkezi düşünce şöyle özetlenebilir. Biz okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek, başarı farkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir Türkiye’den de biraz kurtulmuş olacağız. Bundan kurtulmuş olduğumuzda da eğitim sistemi, mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine hizmet edecektir. İnsan yetiştirme derken, sistemimizin tam da omurgasına yerleşmelidir. Çünkü insan meselesi halledilmeden fiziki meselelerin ya da teknik meselelerin halledilmesi gerçekten çok mümkün değildir” dedi.
“Çocuğun hizası bozulursa insanlığın da hizası bozulur” Bakan Selçuk, “Bazen uluslararası toplantılarda kendime soruyorum. Biz dünyanın gitmek istediği yere gitmek istiyor muyuz? Şahsen ben gitmek istemiyorum. Çünkü insanı endüstrinin ihtiyaçlarıyla sınırlayan ve ilgili becerilerle sınırlı gören bir eğitim bakışıyla insan geleceğini kurtaramayız. Bugün dünyadaki eğitim seviyesi yükseldikçe, silahlanma, obezite, açlık ve çevre kirliliği de artıyor. Bir şeyin yanlış gittiğini çok net görebiliyoruz. Biz sadece madde de mükemmel olarak insanın hizasını koruyamayız. Çocuğun hizasını ise hiç koruyamayız. Çocuğun hizası bozulursak, insanlığın hizası bozulur. Bu sebeple bizim çocuğun tabiatına muhakkak suretle riayet etmek konusunda duyarlı olmamız icap ediyor” şeklinde konuştu.
“Okul arasındaki farklılıklar azalarsa velilerin haritası değişecektir” Bakan Selçuk, “Biz eğitimin gayesi konusunda önce bir sadeleştirme yapalım. Bu amacı sadeleştirdikten sonra yapı ve organizasyon kuralım. Sonra da süreç tasarımına geçelim. Bu süreçlerinde sonunda da fonksiyonları icra edelim. Bütün yapmak istenilen şey sistem kurgusu içerisinde bunu hem evrensel boyutuyla hem de milli boyutuyla ileriye götürmeye gayret etmektir. Bunu milli boyutuyla düşünmezsek o zaman bizim çocuklarımızın ayağı pergel metaforunda olduğu gibi dolaşmakta güçlük çekecektir. Bütün bu süreç içerisinde tüm valilerimizden istirhamım şu oldu. İlimizdeki okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak çok ama çok önemlidir. Bunu azaltırsak o zaman velilerin okul talebi konusunda haritası değişecektir. Bu azalırsa eğitim gerçek işini yapacak ve kuruluşlara çok fazla ihtiyacımız kalmayacak. Eğitim sistemi okuldan yükselecektir” diye konuştu.

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