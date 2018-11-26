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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Zehra Selçuk: 'Kız çocuklarımızın erken yaşta zorla evlendirilmeleri geleceğimizin eğitimli, güçlü kadınlarına yapılmış en büyük haksızlık' İzle
Bakanın konuşması
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( ANKARA ) Bakan Zehra Selçuk: "Kız çocuklarımızın erken yaşta zorla evlendirilmeleri geleceğimizin eğitimli, güçlü kadınlarına yapılmış en büyük haksızlık" ANKARA
- Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hakimevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programına"nda konuştu.