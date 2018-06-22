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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Yılmaz, 'Yerel Medya Buluşmaları' programına katıldı - SİVAS

Bakan Yılmaz, 'Yerel Medya Buluşmaları' programına katıldı - SİVAS

Bakan Yılmaz, "Yerel Medya Buluşmaları" programına katıldı - SİVAS - Behram Paşa Hanı'nda düzenlenen Yerel Medya Buluşmaları adlı programından görüntüler - Bakan Yılmaz'ın tarihi camiyi ziyareti - Bakan Yılmaz'ın engellilerle sohbetinden detaylar Bakan Yılmaz Sivas 'ta - Bakan Yılmaz, "Yerel Medya Buluşmaları" programına katıldı - Bakan Yılmaz, tarihi camiyi ziyaretinin ardından engelli vatandaşlarla bir araya geldiSİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Sivas 'ta Behram Paşa Hanı'nda düzenlenen Yerel Medya Buluşmaları adlı programa katıldı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,"Yerel Medya Buluşmaları"adlı programın ardından esnaf ziyaretinde bulundu, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Engelli Vatandaş Forma 

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