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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Yılmaz, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

Bakan Yılmaz, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

Cenazeden detay

Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Taziye Ziyareti 

-Cenaze namazından görüntü
-Bakan'dan görüntü
-tabutun taşınması
-detaylar

( SİVAS )- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata'nın annesinin cenaze törenine katıldı SİVAS

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata’nın annesinin cenaze törenine katıldı.
Yılmaz, dün vefat eden Sedat Özata'nın annesi Pembe Özata'nın (70) cenazesine katılmak üzere Sivas'ın Gölova ilçesi Boğaz köyüne geldi. Pembe'nin cenazesi Cuma namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Bakan Yılmaz, cenaze namazı sonrası Özata ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cenaze namazına Özata'nın yakınları ile Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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