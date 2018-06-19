Bakan Yılmaz: '(Münbiç) Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir' - ANKARA
Bakan Yılmaz: "(Münbiç) Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir" - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Münbiç'te ABD ile yapılan protokolün uygulamaya geçmesi Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir" - "Türkiye, kendi ulusal çıkarlarını, milli menfaatlerini göz önünde tutarak Afrin'le ilgili sorun olduğunda Rusya ile çözebilme kapasitesini, Münbiç ile ilgili sorun olduğunda ise diplomasi yoluyla ABD ile çözebilme kabiliyetini kazanmış bir ülkedir."