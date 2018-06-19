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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Yılmaz: '(Münbiç) Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir' - ANKARA

Bakan Yılmaz: '(Münbiç) Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir' - ANKARA

Bakan Yılmaz: "(Münbiç) Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir" - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Münbiç'te ABD ile yapılan protokolün uygulamaya geçmesi Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir" - "Türkiye, kendi ulusal çıkarlarını, milli menfaatlerini göz önünde tutarak Afrin'le ilgili sorun olduğunda Rusya ile çözebilme kapasitesini, Münbiç ile ilgili sorun olduğunda ise diplomasi yoluyla ABD ile çözebilme kabiliyetini kazanmış bir ülkedir."

Tikad Politika Dış Politika Kabil Kabiliyet 

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