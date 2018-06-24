Bakan Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan 'Erdoğan' çıktı - SİVAS
Bakan Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı - SİVAS - Bakan Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Ahmet Türkseven Ortaokulu'nda sandık görevlilerinin oy sayımı yapması - Sandık başkanlarının oy torbalarını Adliye'ye getirmesiBakan Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci çıkarken, milletvekili seçimlerinde de AK Parti birinci parti olduSİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.Bakan Yılmaz'ın oy kullandığı Ahmet Türkseven Ortaokulu'ndaki 2116 nolu sandıkta oy dağılımı belli oldu.Kayıtlı 277 seçmenden 258'inin oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 221, Muharrem İnce'ye 25, Meral Akşener'e 5 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.Milletvekili seçimi için ise 258 oydan AK Parti'ye 174, MHP'ye 50, CHP'ye 17, İyi Partiye 5, Cumhur İttifakına 3, SP'ye 2, Vatan Partisine 1 oy çıktı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.