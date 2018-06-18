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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Yılmaz: 'Büyük bir destanı 24 Haziran'da yazacaksınız' - SİVAS

Bakan Yılmaz: 'Büyük bir destanı 24 Haziran'da yazacaksınız' - SİVAS

Bakan Yılmaz: "Büyük bir destanı 24 Haziran'da yazacaksınız" - SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Hak - İş Sendikası Sivas Şubesini ziyareti - İsmet Yılmaz'ın konuşması"Büyük bir destanı 24 Haziran'da yazacaksınız" - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Bu aziz millet güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento, güçlü bir Türkiye'yi tercih edecektir"SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu aziz millet güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento, güçlü bir Türkiye'yi tercih edecektir." dedi.
Yılmaz, Hak - İş Sendikası Sivas Şubesini ziyaretinde, AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta, eğitimde, toplu konutta, ulaşımda, sosyal yardımlarda her alanda hizmet geldiğini söyledi.

Yılmaz, Sivas 'ın kamu yatırımları arasında en fazla hizmet alan illerin arasında yer aldığını da vurguladı.Türkiye'nin üç kat büyüdüğünü dile getiren Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinerek şunları kaydetti:"Bu seçimde bizim sadece yurt içindeki muhaliflerimiz yok, bunun yanında yurt dışındaki bütün güçleri siz de takip ediyorsunuz. Bizim partimizin hiçbir temsilcisine, hiçbir milletvekiline, bakanımıza, toplantı, propaganda yapma imkanı tanınmazken bizim dışımızdaki bütün muhaliflere Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avusturya'da bütün imkanlar seriliyor. Aleyhimizde yazı çıkıyor, onların lehinde yazı çıkıyor. İnanıyoruz ki bu aziz millet 24 Haziran'da öyle bir oy kullanacak ki kullandığı oyla kimi sevindirip kimi üzeceğine karar verecek. Hangi oyu kullanırsanız İsrail sevinir, hangi oyu kullanırsanız Filistin sevinir, hangi oyu kullanırsanız Saraybosna sevinir. Bu aziz millet oy kullanırken bunları göz önüne alacaktır. Bu aziz millet güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento, güçlü bir Türkiye'yi tercih edecektir. Bu ne için lazım, evlatlarınız için lazım. Türkiye'yi 21. yüzyılda daha güçlü yapmak için lazım, refahı artırmak için lazım, herkesin işinin, aşının, evinin, barkının olması için lazım."Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde bir istikrar adası olduğunu söyleyen Yılmaz, "Öyle olmasa dışarıdan hiç kimse buraya gelmezdi, 'Türkiye süper güç' demezdi. Öyle olmasa Amerika Mümbiç planında geri adım atmazdı. Bu nedenle Türkiye'nin istikrar ve güven doğrultusundaki her seçimde iradesini, tercihini kullanmış olmasından kaynaklanıyor. İnanıyoruz ki bundan sonraki yapılacak seçimlerde aynı doğrultuda oy kullanacaksınız. Bu zamana kadar hep destan yazdınız, inşallah daha büyük bir destanı 24 Haziran'da yazacaksınız." diye konuştu.
Yılmaz, Hizmet - İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek'ten sendikanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra kentteki bazı sendikaları ziyaret etti.

Süper Güç Ateş Çemberi Yurt Dışı Cumhurbaşkanı Sosyal Yardım 

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