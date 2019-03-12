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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Ersoy: ''Kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz' - SİİRT

Bakan Yardımcısı Ersoy: ''Kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz' - SİİRT

Bakan Yardımcısı Ersoy: ''Kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz" - SİİRT - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un gelişi, il yetkilileriyle tokalaşması - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un açıklaması ve - Bakan Yardımcısı Ersoy'un Siirt Valiliği'ne gelişi ve açıklamaları - Bakan Yardımcısı Ersoy'un esnaf ziyaretleri - Bakan Yardımcısı Ersoy'un helilopterle gelişi - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un konuşması"Bütün terör olaylarına karşı kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz" - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Hem terörle mücadele bakımından hem de Siirt halkımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal ve ekonomik katkıların desteklerin verilmesi noktasında çok güzel çalışmalar yapılıyor"SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Hem terörle mücadele bakımından hem de Siirt halkımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal ve ekonomik katkıların desteklerin verilmesi noktasında çok güzel çalışmalar yapılıyor." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt 'e gelen Ersoy, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin teröre karşı çok yoğun bir mücadele verdiğini ve yapılan operasyonlarla bölgenin huzura kavuştuğunu söyledi.

Huzur ikliminin devam etmesi noktasında halkın yoğun bir desteğinin olduğunu aktaran Ersoy, "Huzurumuzu, asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı, başta valimizi olmak üzere bütün kamu görevlilerimizi ziyaret etmek ve bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak ve seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için alınan tedbirleri birlikte değerlendirmek üzere geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde 7 - 24 saat ve 365 gün esasına dayalı olarak huzurumuzu, birliğimizi, barışımızı, kardeşliğimizi sağlamak, huzurumuza musallat olan her ne taraftan gelirse gelsin bütün terör olaylarına karşı etkin mücadele ve kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Bölgemizde elhamdülillah huzuru çok iyi yakaladık." dedi.
Güvenliği en üst seviyede sağladıkları dönemde yetkililerle bir araya geleceklerini dile getiren Ersoy, kentin huzura kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Vali Atik'in önderliğinde bölgede güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:"Asayiş bakımından güzel çalışmalar yapıldı. Hem terörle mücadele bakımından hem de Siirt halkımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal ve ekonomik katkıların desteklerin verilmesi noktasında çok güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah ağzımızın tadı bozulmadan hizmetle buluşmuş, hizmetle tanışmış Siirt halkımızın ve ilçelerimizin aynı hassasiyetle bizlere destek olacağını ve bu yakaladığımız güven ortamının aynı şekilde devam edeceğini yürekten inanıyoruz."Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu da yer aldı.

Terörle Mücadele General Güvenlik Güçleri Kamu Görevlileri Hassasiyet 

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