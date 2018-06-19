- Bakan Yardımcısı Alpay, “Yüzde 65 ile yerlilik ve millilik oranına ulaşmış güçlü bir Türkiye’den bahsediyoruz”

--Bayraktar CEO'su Emekli Tümgeneral Tayyar Süngü konuşma

--Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan konuşma

--toplantıdan detay



( ELAZIĞ )- “Ülke şuanda uluslararası güçlerin ve terörün oluşturduğu tehditle karşı topyekun bir seferberlik içerisinde” ELAZIĞ



- Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “2002-2004 yılları arasında yüzde 80’ler oranında dışa bağımlı iken, 2018 yılı itibariyle dışa bağımlılığını çok büyük oranda azaltmış ve yüzde 65 ile yerlilik ve millilik oranın ulaşmış güçlü bir Türkiye’den bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz noktada tüm bu çalışmaların devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay başkanlığında, İnsansız Hava Araçları



Üretimini gerçekleştiren Bayraktar Holding Yöneticileriyle Elazığ TSO Meclis Salonunda toplantı yapıldı. Türkiye'nin uluslararası güçlerin ve terörün oluşturduğu tehditlere karşı topyekun bir seferberlik içerisinde olduğunu belirten Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “Elazığ’da da önemli işler oluyor. Arzumuz savunma sanayi alanında dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtulacak yerli ve milli özgün ürünleri ortaya çıkartabilmek için gerekli çalışmaları yapmaktır. Buradan da milli ekonomiye katkıda bulunmak, dışa bağımlılığı azaltmaktır. Bunu yaparken de terörle mücadele, ulusal güvenliği tehdit oluşturacak unsurlara karşı yeni özgün ürünler ortaya koyabilmektir. Doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz”diye konuştu.

2002-2017 yıllarının özellikle savunma sanayi ve havacılık açısından çok kritik olduğunu aktaran Alpay, “2004 yılı çok kritik. O yıl Savunma Sanayi İcra Komite Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan sıfatı ile toplantıya başkanlık etti. Bugün ülkenin yüz akı olarak ortada duran çok önemli milli projelerin başlaması için karar verildi.

Kaynaklar ayrıldı ve fikri takip yapıldı. Altay tankı, Milgem projesi, Atak helikopteri, Fırtına obüsü gibi başlamış olanların projelerin canlandırılması ile ilgili süreçler başlatıldı. Kaynaklarla ilgili çeşitlendirmeler yapılıyor. Ayrıca yeni başlatılan projeler belirleniyor. Türkiye’nin bugün güçlü Türkiye olarak terörle mücadelesine, uluslararası tehdit oluşturan bütün unsurlara karşı sınırlarının 35 kilometre derinliğe kadar gitmesinde bunların çok büyük katkısı oluyor"ifadelerini kullandı. ARGE harcamaları 1 milyon 250 milyona ulaştı 2002 yılında ARGE harcamaları 48 milyon dolar civarında olduğuna dikkat çeken Alpay," 2017 yılının sonuna gelindiğinde 1 milyar 250 milyona ulaştı. 2002-2004 yılları arasında savunma sanayi faktöründe 66 proje var. Üstelik büyük oranda dışa bağımlı projeler var. Ama 2017 yılının sonunda 604 proje büyüklüğüne ulaştık. Üstelik dışa bağımlılığın çok büyük oranda azaltmış, yerli ve milli projelerle yola devam eden bir Türkiye var. İhracat açısından 250 milyon dolarla almış olduğu savunma sanayi projelerini 2017 yılı sonu itibari ile yaklaşık 2 milyar dolara taşımış bir Türkiye var. Yine 2002-2004 arasında takriben 6 milyar dolar bir proje büyüklüğüne sahip olan ülke iken 2017 yılı sonu ile yine büyük oranda yerli ve milli olarak dışa bağımlılıktan kurtulmuş 60 milyar dolar büyüklüğü ulaşmış bir Türkiye’den bahsediyoruz. 2002-2004 yılları arasında yüzde 80’ler oranında dışa bağımlı iken , 2018 yılı itibariyle dışa bağımlılığını çok büyük oranda azaltmış ve yüzde 65 ile yerlilik ve millilik oranın ulaşmış güçlü bir Türkiye’den bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızı liderliğinde geldiğimiz noktada tüm bu çalışmaların devam etmesini arzu ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Süngü;"Ürettiğimiz İHA sistemleri TSK'ya çok büyük katkı sağladı" Bir asker için en büyük üzüntünün şehit vermek olduğunu dile getiren Bayraktar Holdingin CEO'su Emekli Tümgeneral Tayyar Süngü, “Bir komutan her zaman bir harekatı en az zayiatla tamamlamayı düşünür. Bu anlamda gerçekten bizim ürettiğimiz İHA sistemleri silahlı kuvvetlere çok büyük katkı sağladı. Zayiatın en minimum düzeyde olmasına büyük katkı sağladı. Bu anlamda eski bir asker olarak gerçekten büyük onur, gurur ve haz duyuyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı sonucunda prototip merkezinin kurulma ihtiyacının ortaya çıktığını ifade eden Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, “Bizde bununla alakalı çalışmalarımıza ileri ki günlerde devam edeceğiz. Şehrimiz bu ve benzeri katma değeri yüksek faaliyetlerle kendi kazancını artıracaktır. Milli yükümlülüğünü geçmişte yerine getirdiği gibi farklı kulvarlarla da yerine getirmeye devam edecektir” diye kaydetti.

Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, BAYRAKTAR CEO Emekli Tümgeneral Tayyar Süngü, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FÜ Rektör Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Halil Hasar, akademisyenler ve firma yetkilileri katıldı.

(CK-HİV-

