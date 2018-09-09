Bakan Varank’tan Bilişim Vadisi’ne sürpriz ziyaret

-Ziyaretten fotoğraflar



( ANKARA )- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- “Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak” ANKARA



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Bilişim Vadisi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, birinci etap ikinci kısımdaki çalışmaları yerinde inceledi. Kocaeli Muallimköy’deki yerleşkeye gelen Bakan Varank, yaklaşık 2 saat süren ziyaretinde Bilişim Vadisi’nin yetkilileri ve müteahhit firma temsilcilerinden bilgi aldı. Vadide faaliyete başlayan firmaları da ziyaret eden Varank, Ar-Ge çalışmaları yapan genç girişimcilerle sohbet etti. Bilişim Vadisi’nin uluslararası ölçekte bir merkez olacağını belirten Varank, sök konusu projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının vizyon projelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu projeyi çok önemsiyoruz. Vadi, İstanbul’dan Yalova- Bursa istikametine giderken Osmangazi Köprüsü’nün yakınında bulunuyor. Projenin birinci etap ikinci kısmının tamamlanası için 100 Günlük İcraat Programı'nda milletimize söz verdik. Bu nedenle inşaatın hangi aşamada olduğunu yerinde görmek istedik. İnşallah en kısa zamanda bu bölümler de bitecek. Planladığımız başarının sadece ofisler ile olmayacağını biliyoruz. Bu amaçla Bilişim Vadisi’nde altyapısı, ortak atölyeleri, teknoloji transfer ofisi, veri ve kuluçka merkezleri ile güçlü bir ekosistem kurmaya kararlıyız. Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak. Bugün itibariyle 39 firma burada Ar-Ge projeleri yürütüyor. 3,5 milyon metrekarelik bu alan, sadece ulusal değil uluslararası ölçekte bir merkez olacak. Ulaşım noktasında ise İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi şehirlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Burada sosyal alanlar oluşturmak için hem mimari hem de kurumsal anlamda en iyiyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Bakan Varank, Trabzon’da ihbar ettiği PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adını taşıyan konferans salonundaki çalışmaları da yerinde inceledi. Bakan Varank, “Eren Bülbül Konferans Salonu, İyi ki varsın Eren” yazılı salona Bülbül’ün fotoğrafı ile birlikte hayatını anlatan bir bölüm yapılması talimatını verdi.

