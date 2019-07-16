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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Varank’tan AB yaptırımlarına tek cümlelik cevap: “Sağlam dururuz Allah’ın izniyle” Haberi

Bakan Varank’tan AB yaptırımlarına tek cümlelik cevap: “Sağlam dururuz Allah’ın izniyle” Haberi

-Bakanın makamda görüntüsü

Hatıra Fotoğrafı 

-hatıra defterini imzalaması
-bakana hediye verilmesi
-15 Temmuz Şehitler anıtı önünde fotoğraf çektirmesi
-gazetecinin sorusuna cevap vermesi
-detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Akdeniz’de başlattığı sondaj çalışmaları ile ilgili Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına tek cümle ile cevap verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova’nın Altınova ilçesindeki gemi indirme törenine katıldıktan sonra Altınova Belediyesi’ne geldi. Burada Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılanan Bakan Varank ardından makama çıkarak ildeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediyeden ayrılmadan önce anı defterini yazan bakan Varan oluşturulan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyeden ayrılışı esnasında bir gazetecinin Türkiye’nin Akdeniz’de başlattığı sondaj çalışmaları sonrasında AB’nin aldığı yaptırım kararını hatırlatması üzerine Bakan Varank, “Sağlam dururuz Allah’ın izniyle” diyerek tek cümle ile cevap verdi. Bakan Varank, daha sonra kara yolu ile ilden ayrılarak Ankara’ya hareket etti. (SÇ-MŞ)
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