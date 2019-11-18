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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

Bakan Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın belediyeye gelişi ve karşılanışı - Belediye Başkanı Rasim Arı'nın projeler ile ilgili Bakanı Mustafa Varank'ı bilgilendirmesi - Başkan Arı'nın Bakan Varank'a hediye takdimi - Bakan Varank'ın AK Parti İl Başkanlığını ziyareti - Bakan Varank'ın AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı devir teslim töreni - Yeni atanan ilçe başkanı Ferit Yiğitarslan'a çiçek takdimi - Toplu fotoğraf çekimi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıNEVŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.Başkan Arı, ziyarette Bakan Varank'a, çalışmaları hakkında bilgiler vererek, yaklaşık 5 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan tarihi yamaç yerleşimini farklı bir konsept ile turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Varank, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı devir teslim törenine de katılan Varank, yeni atanan ilçe başkanı Ferit Yiğitarslan'a başarılar diledi.

Çekim Konsept Devir Teslim 

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