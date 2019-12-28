Bakan Varank, Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret etti, öz çekim yaptı

-Cennet ve Cehennem levhasının önünde görüntüsü

-Bakan Varank yürürken görüntüsü

-Bakan Varank Cehennem Obruğuna gelirken görüntüsü

-Bakan Varank’ın cam terasta görüntüsü

-Bakan Varank’ın Cehennem obruğunda görüntüsü

-Bakan Varank ve Lütfi Elvan’ın selfie çekerken görüntüsü

-Bakan Varank’ın Cennet obruğunda inceleme yaparken görüntüsü

-Asansör ve Cehennem Çukurundan görüntü

-Röportaj

-ULAŞIM: SİLİFKE FTP’DEN GEÇİLDİ

-SILIFKE-BAKAN-VARANK_(195 MB)



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’e bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile birlikte Cehennem Çukuru terasında öz çekim yaptı. Yükseklik korkusu olan kişilerin çıkmaya bile tahammül edemediği, tamamen camla kaplı olan terasta yürüyen Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile selfi yaptı. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Mersin’in Silifke İlçesi Narlıkuyu Mahallesinde bulunan Cennet Cehennem Ören yeri çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cehennem obruğu üzerinde bulunan cam terasta ve cennete inmek için yapılan asansörde incelemelerde bulunup, Milletvekilleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Bakan Varank gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kalkınma ajansları bakanlığımız uhdesine geçti. Kalkınma ajanslarının temel amacı bölgesel kalkınma konularına eğilmek. Bölgelerin potansiyellerini değerlendirerek oralara uygun ekonomik programlar hazırlamak. Burada da Cennet-Cehennem mağarası olarak bilinen Mersin’in önemli ziyaret mekanlarından birisine geldik. Burada da devletimiz kalkınma ajanslarının katkıları ile, valiliğimiz var, Kültür Turizm Bakanlığımız var. Buradaki ziyaret sahasını özellikle turistlerin gelip rahat gezebilecekleri buranın algısını daha da ileriye çekebilecek bir şekilde karşılama tesisleri yapılıyor. İnşaatlar bitmek üzere. Gerçekten güzel bir mekan. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgesel kalkınmaya ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya çok önem veriyoruz. Bu manada kalkınma ajansları bizim elimiz ayağımız oluyor” dedi Bakan Varank’a Cennet-Cehennem Obruğu ziyaretlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte bir çok bürokrat eşlik etti. CENNET VE CEHENNEM OBRUĞU Mersin’in Silifke İlçesi Narlıkuyu Mahallesi Hasanaliler Mevkiinde Cehennem Obruğunun yaklaşık 200 m güneybatısında yer alan cennet obruğu yaklaşık 150 m. Derinliğindedir. Bir çöküntü obruğu olup, Miyosen döneminde oluşmuş, sığ denizel kireçtaşı katmanları içinde karstik süreçler sonucunda oluşmuştur. Cennet olarak adlandırılmış olan çukura 452 basamakla inilmektedir. Cennet çukurunun en derin noktası 70 metredir. Ağız genişliği ise 200 metre civarındadır. Cehennem obruğuna ise her hangi bir şekilde giriş çıkış yoktur.



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