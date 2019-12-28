Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Varank, Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret etti, öz çekim yaptı

Bakan Varank, Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret etti, öz çekim yaptı

Bakan Varank’ın Cennet Cehenneme gelirken görüntüsü

Tahammül Cennet Misyon Çekim 

-Cennet ve Cehennem levhasının önünde görüntüsü
-Bakan Varank yürürken görüntüsü
-Bakan Varank Cehennem Obruğuna gelirken görüntüsü
-Bakan Varank’ın cam terasta görüntüsü
-Bakan Varank’ın Cehennem obruğunda görüntüsü
-Bakan Varank ve Lütfi Elvan’ın selfie çekerken görüntüsü
-Bakan Varank’ın Cennet obruğunda inceleme yaparken görüntüsü
-Asansör ve Cehennem Çukurundan görüntü
-Röportaj
-ULAŞIM: SİLİFKE FTP’DEN GEÇİLDİ
-SILIFKE-BAKAN-VARANK_(195 MB)

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’e bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile birlikte Cehennem Çukuru terasında öz çekim yaptı. Yükseklik korkusu olan kişilerin çıkmaya bile tahammül edemediği, tamamen camla kaplı olan terasta yürüyen Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile selfi yaptı. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Mersin’in Silifke İlçesi Narlıkuyu Mahallesinde bulunan Cennet Cehennem Ören yeri çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cehennem obruğu üzerinde bulunan cam terasta ve cennete inmek için yapılan asansörde incelemelerde bulunup, Milletvekilleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Bakan Varank gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kalkınma ajansları bakanlığımız uhdesine geçti. Kalkınma ajanslarının temel amacı bölgesel kalkınma konularına eğilmek. Bölgelerin potansiyellerini değerlendirerek oralara uygun ekonomik programlar hazırlamak. Burada da Cennet-Cehennem mağarası olarak bilinen Mersin’in önemli ziyaret mekanlarından birisine geldik. Burada da devletimiz kalkınma ajanslarının katkıları ile, valiliğimiz var, Kültür Turizm Bakanlığımız var. Buradaki ziyaret sahasını özellikle turistlerin gelip rahat gezebilecekleri buranın algısını daha da ileriye çekebilecek bir şekilde karşılama tesisleri yapılıyor. İnşaatlar bitmek üzere. Gerçekten güzel bir mekan. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgesel kalkınmaya ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya çok önem veriyoruz. Bu manada kalkınma ajansları bizim elimiz ayağımız oluyor” dedi Bakan Varank’a Cennet-Cehennem Obruğu ziyaretlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte bir çok bürokrat eşlik etti. CENNET VE CEHENNEM OBRUĞU Mersin’in Silifke İlçesi Narlıkuyu Mahallesi Hasanaliler Mevkiinde Cehennem Obruğunun yaklaşık 200 m güneybatısında yer alan cennet obruğu yaklaşık 150 m. Derinliğindedir. Bir çöküntü obruğu olup, Miyosen döneminde oluşmuş, sığ denizel kireçtaşı katmanları içinde karstik süreçler sonucunda oluşmuştur. Cennet olarak adlandırılmış olan çukura 452 basamakla inilmektedir. Cennet çukurunun en derin noktası 70 metredir. Ağız genişliği ise 200 metre civarındadır. Cehennem obruğuna ise her hangi bir şekilde giriş çıkış yoktur.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı