Bakan Varank: 'Bir kez daha görüyorum ki, Şanlıurfa Sayın Cumhurbaşkanımıza, liderine sahip çıkıyor' - ŞANLIURFA Haberi
Bakan Varank: "Bir kez daha görüyorum ki, Şanlıurfa Sayın Cumhurbaşkanımıza, liderine sahip çıkıyor" - ŞANLIURFA - Miting alanından detaylar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Bakan Varank: - "Bir kez daha görüyorum ki, Şanlıurfa Sayın Cumhurbaşkanımıza, liderine sahip çıkıyor"ŞANLIURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım