Bakan Turhan: 'Hedefimiz ticaret hacmimizin kısa vadede 1 milyar dolara ulaşmasıdır' - ANKARA
Bakan Turhan: "Hedefimiz ticaret hacmimizin kısa vadede 1 milyar dolara ulaşmasıdır" - ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko'yu ağırlamasından görüntü - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşmasıANKARA (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko'yu ağırladı.