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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Turhan: 'Hedefimiz ticaret hacmimizin kısa vadede 1 milyar dolara ulaşmasıdır' - ANKARA

Bakan Turhan: 'Hedefimiz ticaret hacmimizin kısa vadede 1 milyar dolara ulaşmasıdır' - ANKARA

Bakan Turhan: "Hedefimiz ticaret hacmimizin kısa vadede 1 milyar dolara ulaşmasıdır" - ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko'yu ağırlamasından görüntü - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşmasıANKARA (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko'yu ağırladı.

İletişim Dolar Milyar Dolar 

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