Bakan Turhan: '(Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi) Bosna Hersek başta olmak üzere diğer komşu ülkelerdeki ticareti de canlandıracak' - BELGRAD
Bakan Turhan: "( Belgrad - Saraybosna Otoyolu Projesi) Bosna Hersek başta olmak üzere diğer komşu ülkelerdeki ticareti de canlandıracak" - BELGRAD
: - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan açıklamasıBELGRAD (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin de desteklediği Belgrad - Saraybosna Otoyolu Projesi'ne ilişkin, "Bu otoyol koridorları ve bunların standardının yükseltilmesi, Bosna Hersek başta olmak üzere diğer komşu ülkelerdeki ticareti de canlandıracak, ekonominin, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesine önemli katkı sağlayacak." dedi.