Bakan Turhan: 'Afetleri siyasete alet etmememiz lazım' Haberi

-Toplantı öncesi detay

-Açıklama

-Tırlar için dua edilmesi

-Tırların yola çıkması



( RİZE ) Bakan Turhan: "Afetleri siyasete alet etmememiz lazım"- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- “Biz hükumet olarak afetlerde depremler için toplanan vergiler ve yardımların kat kat üzerinde devletimizin bütçesinden yardım yapıyoruz, destek sağlıyoruz” RİZE



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, afetlerin siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu afeti siyasete çevirmek isteyeceklere söyleyecek sözlerimiz var. Biz hükumet olarak bu afetlerde depremler için toplanan vergiler ve yardımların kat kat üzerinde devletimizin bütçesinden yardım yapıyoruz, destek sağlıyoruz" dedi.

Sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen ve buradan karayolu ile Rize'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kentte bir dizi incelemelerde bulundu. İlk olarak İkizdere ve İyidere ilçeleri arasında yol inşaatını inceleyen Bakan Turhan, burada şantiye görevlileri ile toplantı yaptı. Toplantının ardından İkizdere ilçesinde bir köy kahvesinde vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Turhan daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Elazığ’da yaşanan depremin ardından Rize’de toplanan yardımları taşıyacak tırları uğurladı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Turhan, hükumet olarak deprem gibi doğal afetlerde vatandaştan toplanan vergiden daha fazlasını deprem olan bölgelerde harcadığını, vergiler ile toplanan paranın siyasi konu yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Depremden hemen 1 saat sonra insanlara yardım dağıtılmaya başlandığını belirten Bakan Turhan, "Devletimizin bu konudaki imkan ve kabiliyetleri çok şükür güçlüdür. Afet anında ve afeti geçiştirme süresinde 67 saat içerisinde bütün enkaz arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çevre illerden gelen her türlü yardım ekipleri, hatta komşu ülkelerden gelen yardım ekipleri oraya müdahale ettiler. Şimdi de afetin yaralarının sarılması çalışmaları devam ediyor. Biz zor zamanlarda bir araya gelmeyi bilen, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi bilen bir milletiz. Ecdadımızdan böyle gördük, evladımıza da bu kültürü miras olarak bırakacağız. Yalnız bu afeti siyasete çevirmek isteyeceklere söyleyecek sözlerimiz var. Biz hükumet olarak bu afetlerde depremler için toplanan vergiler ve yardımların kat kat üzerinde devletimizin bütçesinden yardım yapıyoruz, destek sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu rakamları ifade ettiler; sadece Van’a 25 milyar liralık yatırım yaptık. Son 10 yılda olan deprem afetleri için yapılan yardımın miktarı 100 milyarın üzerindedir. Böyle zamanlarda bu tür afetleri siyasete alet etmememiz lazım. Milletimizin mağduriyetinden faydalanarak siyasi nema olarak kullanmamamız lazım. Bizde kullanmıyoruz. Devlet olarak milletimize karşı görevimizi yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Turhan daha sonra Rize'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm için belirlenen revize alan ile şehir merkezini buluşturacak olan Salarha Tüneli'nde incelemelerde bulundu.



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