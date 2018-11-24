Bakan Turhan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kazı ve kazık çalışmaları tamamlandı - ÇANAKKALE
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın "1915 Çanakkale Köprüsü" ziyaretleri ve inceleme görüntüleri - Bakan Turan'ın açıklamaları - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "(1915 Çanakkale Köprüsü) Bugün itibariyle özellikle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. Yine bu temeller üzerine yerleştirilecek olan keson imalatlarında da sona yaklaşıldı" - "Bu yıl sonu itibariyle kuru havuzda yapılan, inşa edilen keson imalatı ki bunlar iki adetten oluşuyor, biri Asya diğeri Avrupa tarafındaki köprünün temeline yerleştirilecek ve köprünün ayakları bu temel üzerine inşa edilecek" - "Bu güzergahtaki şu andaki mevcut ulaşım, deniz araçlarının taşınmasıyla sağlanıyordu. Yaklaşık ulaşım süresi normal şartlarda bir saat, trafiğin yoğun olduğu saat ve günlerde 5 saate kadar çıkıyordu. Bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek"ÇANAKKALE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanıp hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresinin 6 dakikaya ineceğini söyledi.
Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ve Gelibolu Sütlüce şantiyelerinde incelemelerde bulundu.