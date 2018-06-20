Bakan Tüfenkci, spor salonu açılışına katıldı - MALATYA
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya 'da - Spor salonunun açılış programından detay görüntüler - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin açılış kurdelesini kesmesi ve spor salonunu gezmesiGümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya 'da - Spor salonu açılışına katılan Tüfenkci: "Her ilimize kazandırılan bir işletme gerçekten bizleri sevindiriyor"MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de açılan her işletmenin kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Bakan Tüfenkci, kent merkezi Sivas Caddesi üzerindeki bir spor salonunun açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Tüfenkci, açılışı yapılan işletmenin hayırlara vesiye olmasını diledi.Spor aktivitelerinin yapıldığı güzel salonların kentte olmasının yararlı olduğunu belirterek, "Her ilimize kazandırılan bir işletme gerçekten bizleri sevindiriyor. Buraların sağladığı yararlarının yanı sıra aynı zamanda ticari anlamda ilimize verdiği katkılar önemli." dedi. İşletmeden yararlanan herkese başarılar dileyen Tüfenkci, işletme sahibine "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.Açılış törenine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise işletmenin hayırlı olmasını diledi.Konuşmalar ardından kurdele kesilerek spor salonunun açılışı yapıldı. Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra spor salonunu gezdi.