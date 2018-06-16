Bakan Tüfenkci: 'Algı operasyonları zirve yaptı' - MALATYA
Bakan Tüfenkci: "Algı operasyonları zirve yaptı" - MALATYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Taşmış Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaşması - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması"Algı operasyonları zirve yaptı" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "24 Haziran'a giderken Türkiye üzerinde algı operasyonları zirve yaptı, yapmaya da devam ediyor" - "Bütün kardeşlerimin sandıklara giderek demokratik haklarını kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları önemli. Sandığa sahip çıkarsanız Türkiye'ye, demokrasiye sahip çıkmış olursunuz"MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'a giderken Türkiye üzerinde algı operasyonları zirve yaptı, yapmaya da devam ediyor." dedi. Bakan Tüfenkci, Malatya 'nın Pütürge ilçesi kırsalındaki Taşmış Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı, sorun ve taleplerini dinledi.Mahallenin taziye evinde halka hitap eden Tüfenkci, hükümetin önemli hizmetlere imza attığını söyledi.
Tüfenkci, kente ve Türkiye'ye yapılan hizmetleri anlatarak, "Yaparsa AK Parti yapar. Biz Türkiye'de doğu, batı, kuzey, güney ayrımı yapmadan teröre, teröristlere inat hem Doğu'da hem Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması noktasında ciddi anlamda gayret gösterdik. Sadece Hakkari Yüksekova Havaalanı'nda teröristler tarafından 99 kere orada şantiyemiz yakıldı ama buna inat 100. seferde yaptık, bitirdik ama ilk uçaktan inen de Selahattin Demirtaş oldu. Maalesef bazı zihniyetler böyle." diye konuştu. - "Sizlerle yol yürümeye devam edeceğiz"Her şeyi millete hizmet için yaptıklarını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:"Onlar yaksalar, yıksalar da yakanlarla yıkanlar aynı noktada birleşse de 'Recep Tayyip Erdoğan'ı baştan indirelim Türkiye ne olursa olsun' deseler de Türkiye'nin menfaatlerinden öte kendi menfaatlerini düşünseler de biz sizlerle yol yürümeye devam edeceğiz. Sizler bize destek, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a inanıp, destek olduğunuz sürece onun liderliğinde Allah'a hamdolsun Türkiye, bölgesinin lideri olacak, bölgesinde sözü geçen Türkiye olacak." - "Algı operasyonları zirve yaptı"Bakan Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:"24 Haziran'a giderken Türkiye üzerinde algı operasyonları zirve yaptı, yapmaya da devam ediyor. Suruç'ta milletvekilimize, AK Parti'ye saldırdılar, dolar, avro cinsinden finansal araçlarla Türkiye ekonomisini sıkıştırmaya çalışıyorlar ama Allah'ın izniyle 24 Haziran'da sizin bir oyunuz, bu oyunları bozacak. Onun için bir oy önemli. Bütün kardeşlerimin sandıklara giderek demokratik haklarını kulanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları önemli. Sandığa sahip çıkarsanız Türkiye'ye, demokrasiye sahip çıkmış olursunuz."