Bakan Soylu: '(Yerli insansız hava araçları) Kimseyi kıpırdatmayacaklar'' - İZMİR
Bakan Soylu: "(Yerli insansız hava araçları) Kimseyi kıpırdatmayacaklar'' - İZMİR - Kiraz - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir 'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.(2)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerli insansız hava araçları) 2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar."
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