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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu, Tunceli'de top oynadı

Bakan Soylu, Tunceli'de top oynadı

ziyaretler

General 

--kafasıyla top oynaması ve sektirmesi
--türkü dinlemesi
--gezmesi

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Programları kapsamında Tunceli’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir öğrenciyle kafa topu oynadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programları kapsamında Tunceli’ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Soylu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Millet Bahçesini gezen Soylu sporcularla bir araya geldi. Sporculara çeşitli hediyeler veren Soylu bir öğrenciyle kafa topu oynadı. Ardından Millet Kırathanesine geçen Soylu burada çay içip türkü dinledi. Bakan Soylu son olarak 15 Temmuz Şehitler Parkını gezdi. Bakan Soylu'ya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte diğer protokol üyeleri eşlik etti. (CK-HİV-
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