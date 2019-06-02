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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu, 'Tatilin ilk gününde trafik kazalarında 7 kişiyi kaybettik' Haberi

Bakan Soylu, 'Tatilin ilk gününde trafik kazalarında 7 kişiyi kaybettik' Haberi

-Toplantıdan görüntü

Tatil Günü Bayram Tatili Bild Toplantı 

--Genel ve detaylar

( İSTANBUL - 1) Bakan Soylu, "Tatilin ilk gününde trafik kazalarında 7 kişiyi kaybettik"- Bakan Soylu Esenler'de muhtarlarla bir araya geldi- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Trafikte yavaş gidişinizin acısını sonra gaza basarak çıkarmayın"- "Yorgunluk hissediyorsanız 5 kilometre kalmışsa bile dinlenmek esastır"- "İlk gün rakamlarına göre bu yıl 7 kişiyi kaybettik. Yüzde 62 civarında azalış söz konusu" İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 62 azalma söz konusu. Trafik sıkışıklığından dolayı yavaş gidişinizin acısını trafik açıldıktan sonra gaza basarak çıkarmayın" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler’de bir restoranda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Ramazan Bayramı’nın ilk tatil gününde hayatını kaybedenlerin son 10 yıla oranla yüzde 62 azaldığını belirtti.
Tatilin gidilecek yere varıldıktan sonra değil arabaya bindikten itibaren başladığını söyleyen Bakan Soylu, “Biliyorsunuz özellikle bayram günleri bir taraftan heyecanımızın, mutluluğumuzun olduğu günlerdir. Bir taraftan da trafik meselesi yüzünden de endişemizin, korkumuzun ve üzüntümüzün oluştuğu günlerdir. Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bu gün yollardadır. Her gün 9 bin ekibimiz görev yapmaktadır. Özellikle kaza kara noktalarımızda bizim belirlediğimiz 10’ar kilometre arayla trafik ekiplerimiz görev almaktadır. Bir tek amacımız var trafik kazalarının az olması, mümkünse hiç olmaması, sıfır can kaybı. İnsanlarımızın gidecekleri yere sağ salim gitmeleridir. Buradan vatandaşlarımıza bir çağrım var. Tatiliniz vardığınız yerden başlamıyor. Tatiliniz araca bindiğiniz andan başlıyor. Onun için seyahat planınızı tatilinize başlamadan önce en iyi şekilde yapmanız kazaları önlemenin birinci şartıdır” diye konuştu.
“Yavaş gidişinizin acısını trafik açıldıktan sonra gaza basarak çıkarmayın” Yorgunluk hissedildiği anda kalan mesafeye bakmaksızın durup dinlenilmesi gerektiğini bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizler de aldığımızı tedbirlerle hem 2011’de, hem 2016’da aynı 11 günlük bayram tatilleri söz konusuydu. Yine geçen yıl 10 günlük tatil söz konusuydu. İlk gün rakamlarına göre geçen yıl 18 kişi Ramazan Bayramı’nın ilk tatil gününde kaybetmiştik. Son 10 yılın ortalaması ise 20 kişi. Bu yıl 7 kişi şu ana kadar. Yüzde 62 civarında azalış söz konusu. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız ne olursunuz dikkatli gidin. Trafik sıkışıklığından dolayı yavaş gidişinizin acısını trafik açıldıktan sonra gaza basarak çıkarmayın. Bu son derece yanlıştır. Yorgunluk hissediyorsanız 5 kilometre kalmışsa bile dinlenmek esastır. Ha vardım diyerek büyük bir kazanın önünü açmış oluruz” ifadelerini kullandı. (SÜ-ÖFA
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