Bakan Soylu: “Meral Akşener, Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli’ye ihanet etti'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon’un Of ilçesindeki mitinginin ardından Araklı ilçesinde toplanan vatandaşlara seslendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert sözlerle tepki gösteren Bakan Soylu, “Geçen buraya Meral Akşener gelmiş. 6 ay bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapamadı. Bulunduğu yerde 6 aydan fazla duramaz. Şimdi bir taraftan FETÖ'nün kumpasında olacaksın, bir taraftan bu ülkede yalan söyleyeceksin, Cumhurbaşkanımızın laflarını, farklı şekilde millete ifade etmeye çalışacaksın, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun kuklası olacaksın. Hadi oradan. Çok net, ben Meral Akşener ile Doğru Yol zamanında siyaset yaptım, Tansu Hanım'a ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, Devlet Bahçeli'ye de ihanet etti. Bugün de milletimize ihanet ediyor. 'Hadi yok' desin bakalım. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim. Trabzon'a gelip de birilerinin aleyhinde konuşmak olmaz. Kimlerle iş tutuğunu 28 Şubat'ta çıkıp söylerim. Meral Akşener, attığın adıma, söylediğin söze dikkat et. Nasıl ihanet ettiğini söylerim. Tansu Çiller’e, Devlet Bahçeli'ye nasıl ihanet ettiğini, kimlerle pazarlık içerisinde olduğunu söylerim. Yazıklar olsun be. Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da İçişleri Bakanı olacak, bizden çok var ama bu memleket bir tanedir, bir tane. Biz bu memlekete kurbanız.” ifadelerini kullandı.Bakan Soylu daha sonra Arsin ilçesine hareket etti.