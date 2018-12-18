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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

Libya İçişleri Bakanının şeref defterini imzalaması

Güzergah Sahil Güvenlik Bakanlık 

-Bakan Soylu ve mevkidaşının görüntüsü
-Görüşmeden detay görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya Devleti İçişleri Bakanı Fathi A. A. Bashaagha ile başbaşa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Soylu, 17-19 Aralık 2018 tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Devleti İçişleri Bakanı Bashaagha'ı bakanlık binası girişinde karşıladı. Bashaagha'ın şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadelede ortak hareket edilmesi konuları ele alındı. Coğrafi konumu itibariyle Avrupa'ya yönelen düzensiz göç akımlarının geçiş güzergahı üzerinde yer alan Libya ile yakın çalışma noktasında kararlılık vurgulandı. Bu doğrultuda da izleyen dönemlerde sahil güvenlik alanında yakın çalışma ortamının devam edilmesi kararlaştırıldı.
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