Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Başağa ile görüştü - ANKARA

Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Başağa ile görüştü - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Ali Abdülselam Başağa'yı karşılaması - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Ali Abdülselam Başağa'nın şeref defterini imzalaması - Heyetler arası görüşmelerden detaylar - Görüşmede, terörizmle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesi konusu ele alındıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Ali Abdülselam Başağa ve beraberindeki heyetle görüştü.Soylu ve Başağa'nın baş başa görüşmesinin ardından iki bakan ve heyetler bir araya geldi.Görüşmede, terörün her türlüsüyle mücadele, Libya polisinin eğitimleri, bilgi paylaşımının devam ettirilerek terörizmle mücadelede birlikte çalışmaya daha kararlı bir şekilde devam edilmesi ve FETÖ/PDY ile mücadele konuları görüşüldü.Coğrafi konumu itibarıyla Avrupa'ya yönelen düzensiz göç akımlarının geçiş güzergahı üzerinde yer alan Libya ile yakın çalışma konusundaki kararlılığın dile getirildiği görüşmede, bu doğrultuda izleyen dönemlerde sahil güvenlik alanında yakın çalışma ortamına devam edilmesi konusu da ele alındı.

Polis Güzergah Sahil Güvenlik Terörizm 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı