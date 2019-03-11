Bakan Soylu İzmir’de konuştu: “Kılıçdaroğlu PKK’yı aynı FETÖ gibi belediyelere sızdırıp insanları tedirgin edip yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır”

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( İZMİR ) İZMİR



- Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Bayraklı Sevgi Yolu’nda vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgahı ortaya koymaktadır. PKK’yı aynı FETÖ gibi belediyelere sızdırıp insanları tedirgin edip yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Bayraklı Sevgi Yolu’nda halka hitap etti. Programa; Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan’ın yanı sıra AK Parti ve MHP’li yöneticiler de katıldı.

Türk bayrakları ile kendisini dinleyen kalabalığa seslenen Bakan Soylu, HDP’li belediyelere kayyum atandığını belirterek, “Dediler ki, ‘biz de büyükşehirlerinize nifak tohumu atalım da görün bakalım.' Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgahı ortaya koymaktadır. PKK’yı aynı FETÖ gibi belediyelere sızdırıp insanları tedirgin edip yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır” diye konuştu.

“299 isim yerleştirildi” Hiçbir HDP’linin “PKK ile ilişkimiz yoktur” diyemediğini ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes bal gibi biliyor. HDP, PKK’nın siyasi koludur. Yeni oyun şu; 299 HDP’li, CHP, İYİ parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi olarak yerleştirildi. PKK ile direkt bağları var. Tek tek isimleri ve cisimleri belli. Eş başkanları ‘300’ün üzerinde yerleştirdik CHP’ye’ diyor. Biz sınır ötesinde niçin ülkemizi terörden arındırmak için mücadele ortaya koyuyoruz? 2018’de PKK’ya katılım en çok İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki HDP binasından sağlanmaktadır.” “Ya ölüdür ya da tutuklu” Bakan Soylu, Türkiye’nin sadece PKK ile değil, DEAŞ, PYD, DHKP-C, FETÖ ile de mücadele ettiğini belirterek, “DHKP-C ile ilgili bir şey söyleyeyim; bunların örgüt yöneticileri var. Eğer o örgüt yöneticileri bizim sınırlarımızdaysa ya ölüdür ya da tutukludur. Terör örgütleri üzerinden ülkemize ayar vermeye çalışanlar, ülkemizin geleceğini karanlık ellere teslim etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. “Cumhurbaşkanımızın ‘İzmir’ deyince gönlü bir başka atıyor” “Cumhurbaşkanımızın ‘İzmir’ deyince gönlü bir başka atıyor” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Benim kıymetli ağabeyimi, İzmir’e çok yakıştığını düşündüğüm, göründüğü gibi bir adam olan, dürüst, hizmetkar bir adam, aynı zamanda nahif, aynı zaman sözünü esirgemeyen, çalışkan ve samimi olan Nihat Zeybekci’yi seviyor musunuz? Bazen insanın sıcak bir sineye ihtiyacı olur. Bugün bunun için geldik. Siz bize ana, yarsınız. Başımızı sinenize koymak, dertleşmek için geldik” ifadelerini kullandı. “Zurnalarla diz kıra kıra o zeybek oynanacağız” Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise şunları söyledi: “Biz gönüller yapmaya geldik, biz hizmet etmeye geldik. İzmir’i imar edeceğiz, Bayraklı’yı imar edeceğiz. O sene bu sene mi? O sefer bu sefer mi? Allah’ın izni ile İzmir’in makus talihini beraber değiştireceğiz. 31 Mart gecesi o zeybeği burada oynamaya var mısınız? Davullarla zurnalarla diz kıra kıra o zeybek oynanacağız inşallah. İzmir’in dertlerini biliyoruz. Bayraklı’nın problemlerini biliyoruz. İzmir’de bir hizmet seferberliği başlatacağız. 9 ay istiyoruz. 31 Aralık’a geldiğinizde İzmir’e 9 ay boyunca gelmeyen bir kardeşimize ‘acaba yanlış bir yere mi geldim?’ dedirteceğiz. 6 ayda bu şehirde çukur kalmayacak. Çarpık yapılaşmayı yerinde dönüşümle kim çözer; Cumhur İttifakı yani milletin adamları çözecek. İzmir’de çöp derdi bitecek. İzmir’e, ‘çöplerini dağlara atan İzmir’ dedirtmeyeceğiz. Türkiye’de çöplerini dağlara atan bir şehir kalmadı.” Soylu, programın ardından vatandaşların arasına girerek onlarla selamlaştı.

