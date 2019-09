Bakan Soylu ilk ders zilini çaldı

-Soylu'nun açıklamaları

( İSTANBUL )- Bakan Soylu'dan velilere uyuşturucu uyarısı- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı İSTANBUL



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezun olduğu Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi’nde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk ders zilini çaldı. Öğrencilere ve velilere uyuşturucu konusunda uyarılarda bulunan Bakan Soylu, "Hem kendi çocuğumuzu, hem arkadaşlarını, hem çevremizdekileri mutlaka iyi izleyelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış programına mezun olduğu Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi’nde katıldı.

Burada konuşan Soylu, gençlerden zararlı alışkanlıklardan uzak durarak ülkenin geleceği için çok çalışıp başarılı olmalarını istedi. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri her türlü tehlike ve tehditten uzak tutmak için gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Soylu, “İçişleri Bakanlığı olarak bu güvenliği sağlamak için 2019-2020 eğitim öğretim döneminde polis sorumluluk bölgesinde bin 553 okulda bin 373 okul kolluk görevlisi, 28 bin 588 okulda 17 bin 172 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 21 bin 971 okulda da giriş çıkış saatlerinde 5 bin 400 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde de bin 208 okulda 3 bin 624 devriye personeli; tüm okullarda 5 bin 867 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir. Bununla birlikte bu hafta, ilk beş gün, okul servis araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerimiz olacaktır. Yine yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmak üzere görsel çizimler yapıyoruz. Bunların da üç bin 52 tanesi tamamladık” diye konuştu.

Uyuşturucu konusunda velileri özellikle uyaran Bakan Soylu, uyuşturucu kullanımının dünyada çığ gibi büyüdüğünü söyledi.



Her gün yeni bir uyuşturucu türünün icat edildiğini ve her yeni uyuşturucunun öncekilerden daha ucuz, daha öldürücü olduğuna vurgu yapan Soylu, “Biz bu konuda talihsiz bir ülkeyiz. Doğu’muzda afyon üretici ülkeler var. Batımızda, Avrupa’da sentetik uyuşturucu üreten ülkeler var. Hepsinin ticaret rotası da ne yazık ki bizim ülkemiz üzerinden geçiyor. Ancak bilesiniz ki uyuşturucu işinde bizim en büyük sıkıntımız; ‘Benim çocuğum yapmaz’ cümlesidir. Kıymetli anne babalar, elbette ki evlatlarınızı tanırsınız, muhakkak ki onları iyi yetiştirdiniz ama bu zehrin tacirleri, bunu çocuklarınıza vermek için akla hayale gelmeyen yöntemler geliştiriyorlar. Bütün ikna yöntemlerini, çocukların heveslerini, zaaflarını kullanmayı iyi biliyorlar. Onun için ne olursunuz, hem kendi çocuğumuzu, hem arkadaşlarını, hem çevremizdekileri mutlaka iyi izleyelim. Ve çocuklarınızla konuşun” şeklinde konuştu.

“PKK’lıya hangi gözle bakıyorsak, uyuşturucu işine bulaşanlara aynı gözle bakıyoruz” Uyuşturucu konusunda İçişleri Bakanlığı olarak çok büyük bir mücadelenin içinde olduklarına dikkati çeken Soylu, “Büyük parti yakalamalar yapıyoruz. Sadece bu yılbaşından beri 15 bin 330 kişiyi uyuşturucu suçlarından tutukladı. 85 bin 269 operasyon yaptık. Okul önlerinde torbacılara karşı neredeyse savaş açtık. Dağda yakaladığımız PKK’lıya hangi gözle bakıyorsak, inanın uyuşturucu işine bulaşanlara, torbacısından baronlarına kadar aynı gözle bakıyoruz; aynı muameleyi yapıyoruz. Ama iş sizlerde bitiyor. Pek çoğumuz akıllı cep telefonlarından kullanıyor. UYUMA diye bir uygulama yaptık. Şunu lütfen telefonlarımıza indirelim. Bu ne işe yarıyor? Uyuşturucu ihbarı yapmaya yarıyor. Dosyada isminiz görünmeden, bütün bilgileriniz gizli kalacak şekilde ihbar yapmanızı sağlıyor. İndirin telefonunuza, bulunsun. Uyuşturucu satıldığını veya kullanıldığını gördüğünüz, şüphelendiğiniz durumları, tek tuşla merkezimize ulaştırın. Siz bize haber verin, gerisini bize bırakın. Biz o torbacıya, uyuşturucu satıcısına ne yapacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı. “2017’de uyuşturucudan 941 insanımız öldü, geçen yıl bunu 657’ye düşürdük” İlaç kullanımı konusunda da öğrencileri uyaran Bakan Soylu, "Zehirlerini öyle geliştirmişler ki, inanın bu işin şakası yok. 2017’de uyuşturucudan 941 insanımız öldü. Bu uyarılarımız sayesinde, yaptığımız binlerce operasyon sayesinde, geçen yıl bunu 657’ye düşürdük. Eğer siz destek verirseniz, size sunulan uyuşturucuyu elinizin tersiyle iterseniz, biz bu sayıyı sıfıra kadar düşürürüz" dedi.

İlk ders zili çalan Bakan Soylu, daha sonra sınıfları ve öğretmenler odasını ziyaret ettikten sonra konferans salonunda öğrencilerle söyleşi yaptı. (öFA