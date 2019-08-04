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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu Hatay’da AK Parti’li belediye başkanlarıyla bir araya geldi Haberi

Bakan Soylu Hatay’da AK Parti’li belediye başkanlarıyla bir araya geldi Haberi

Bakan Soylu'nun araçtan inişi

Belediye Başkanı Toplantı Sınır Güvenliği 

-Otel önünde selamlama
-Toplantı salonuna giriş ve selamlama
-Toplantı salonu detay

( HATAY ) HATAY

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’da AK Parti’li belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’da düzenlenen ‘sınır güvenliği toplantısı’nın ardından, bir otelde AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri ve AK Parti’li belediye başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya katıldı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve AK Parti’li 12 ilçe belediye başkanının hazır bulunduğu toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Bakan Soylu, belediye başkanlarından yapılan ve devam eden hizmetler hakkında bilgiler aldı. Toplantının ardından Bakan Soylu Hatay’dan ayrıldı.
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