Bakan Soylu, emniyet teşkilatıyla Anıtkabir’de

-Mozoleye çelenk bırakılması

-Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalanması

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, daire başkanları ve polis müdürleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 173.kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’e geldi. Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Atatürk’ün mozolesine geldi. Soylu’nun mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Soylu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; köklü devlet geleneğinin gurur kaynağı kurumlarından birisi olan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yılı münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Vatanın selameti, milletimizin can ve mal emniyeti için kendi can dahil her türlü fedakarlığa hazır olan Türk Polis Teşkilatı, ilk günkü heyecanla ama çağın gerektirdiği bütün teknik donanım ve modern anlayışla, bugün de görevinin başında, aziz milletimizin hizmetindedir. 21'inci yüzyılın sadece teknoloji anlamında değil, maalesef suç ve suç türleri anlamında bizlere sunduğu gelişme karşısında Türk polisi, dünden farklı olarak bugün ortaya koyduğu çalışmalarla sınırları aşan bir etkiye sahiptir. Yaptığı uyuşturucu operasyonlarıyla hem kendi gençliğimize hem dünya gençliğine, terörle mücadelede göstermiş olduğu kahramanlıkla sadece iç güvenliğimize değil dünyanın güvenliğine yönelmiş tehditlere karşı önemli bir duruş ortaya koyan polisimiz, dün olduğu gibi bugünde hakkın ve haklının yanında kararlı, vicdanlı ve başarılı bir duruş ortaya koymaktadır. Her ne kadar bu iki konuda küresel meslektaşları aynı hassasiyeti göstermeseler de; teröristi koruyup uyuşturucu meselesine kör baksalar da Türk polisi, suç ve suçluyla mücadelesine her düzeyde aralıksız devam edecektir."

