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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geçti

Bakan Soylu Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geçti

Bakan Soylu'nun gelişi

Polis Helikopter 

-Bakan Soylu'ya çiçek verilmesi
-Bakan Soylu'nun protokolle selamlaşması
-Bakan Soylu'nun helikoptere gidişi

( ELAZIĞ )-Yöresel kıyafet giyen çocukların çiçek verdiği Bakan Soylu, onlara çeşitli hediyeler verdi. ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geçti. İçişler Bakanı Süleyman Soylu, uçakla Elazığ Havalimanına geldi. Bakan Soylu'yu Vali Vekili Mustafa Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve bazı kamu kurum müdürleri karşıladı. Yöresel kıyafet giyen çocukların çiçek verdiği Bakan Soylu, onlara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Soylu ardından polis mangasını selamlayarak, helikopterle Tunceli'ye gitti.
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