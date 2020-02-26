Bakan Soylu: 'Eğer Türkiye son 3-4 yıl içerisindeki adımları atmamış olsaydı ne burada turizm yapabilme imkanına sahip olabilecek bir güvenliği tesis edebilirdik, ne de biz 2023, 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler, 100 yıl sonraki perspektifleri İzle
( ANTALYA ) Bakan Soylu: "Eğer Türkiye son 3-4 yıl içerisindeki adımları atmamış olsaydı ne burada turizm yapabilme imkanına sahip olabilecek bir güvenliği tesis edebilirdik, ne de biz 2023, 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler, 100 yıl sonraki perspektifleri hayal edebilme kabiliyetine sahip olabilirdik" ANTALYA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım