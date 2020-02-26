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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Eğer Türkiye son 3-4 yıl içerisindeki adımları atmamış olsaydı ne burada turizm yapabilme imkanına sahip olabilecek bir güvenliği tesis edebilirdik, ne de biz 2023, 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler, 100 yıl sonraki perspektifleri İzle

Bakan Soylu: 'Eğer Türkiye son 3-4 yıl içerisindeki adımları atmamış olsaydı ne burada turizm yapabilme imkanına sahip olabilecek bir güvenliği tesis edebilirdik, ne de biz 2023, 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler, 100 yıl sonraki perspektifleri İzle

Bakan Soylu'nun açıklamaları

Perspektif Kabil Kabiliyet 

-detaylar

( ANTALYA ) Bakan Soylu: "Eğer Türkiye son 3-4 yıl içerisindeki adımları atmamış olsaydı ne burada turizm yapabilme imkanına sahip olabilecek bir güvenliği tesis edebilirdik, ne de biz 2023, 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler, 100 yıl sonraki perspektifleri hayal edebilme kabiliyetine sahip olabilirdik" ANTALYA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

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