Bakan Soylu: 'Eğer Türkiye son 3-4 yıl içerisindeki adımları atmamış olsaydı ne burada turizm yapabilme imkanına sahip olabilecek bir güvenliği tesis edebilirdik, ne de biz 2023, 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler, 100 yıl sonraki perspektifleri İzle