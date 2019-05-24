Bakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf ziyareti - İSTANBUL
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbeti - Bakan Soylu'nun esnaf ziyaretinden görüntülerBakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf ziyaretiİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.Soylu, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.Esnafla sohbet eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.
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