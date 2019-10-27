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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu'dan AFAD'a bir yıllık kırmızı alarm

Bakan Soylu'dan AFAD'a bir yıllık kırmızı alarm

- Bakan Soylu konuşması

Psikoloji Deprem Doğal Afet Toplantı Uluslararası 

-- Genel ve detay

( ANTALYA )- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "27 Ekim'e kadar AFAD'ın bütün il müdürlerine, çalışanlarına kırmızı alarm veriyoruz" ANTALYA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki 27 Ekim'e kadar AFAD'ın bütün il müdürlerine, çalışanlarına kırmızı alarm veriyoruz. 27 Ekim'de deprem var, büyük bir afet var ne kurtarabilirsek kardır, ne kadar can, mal, ülkemizin bir varlığını kurtarabilirsek kardır psikolojisine girmemiz lazım" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Belek'te katıldığı Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
81 ilden gelen AFAD temsilcilerinin yer aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Soylu, Brüksel merkezli uluslararası bir afet kuruluşunun verilerine göre 2018'de dünyada meydana gelen 315 doğal afetten 68 milyon kişinin etkilendiğini, yaklaşık 12 bin insanın da hayatını kaybettiğini aktardı. Soylu, öldürücülükte depremlerin birinci, selin ise ikinci sırada yer aldığını belirtti.
Doğal afetlerin giderek arttığını dile getiren Soylu, afet yönetimiyle ilgili bilinçlenmenin kayıpları önleyeceğini ifade etti.

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